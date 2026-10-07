NEET PG Counselling 2026: नीट पीजी राउंड-1 काउंसिलिंग 12 अक्टूबर से होगी स्टार्ट, देखें पूरा शेड्यूल
नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए डेट्स का एलान कर दिया गया है। पहले चरण की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए जायेंगे।
HighLights
एमसीसी ने नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल किया जारी।
4 राउंड में पूरी होगी एडमिशन प्रक्रिया।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग 2026 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। एमसीसी की ओर से साझा की गई नोटिफिकेशन के अनुसार काउंसिलिंग कुल 4 चरणों में पूरी की जाएगी। राउंड 1 के लिए काउंसिलिंग 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी तय तिथियों में रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग कर सकेंगे।
कहां कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंतर्गत पोर्टल mcc.nic.in/pg-medical-counselling/ पर जाकर किया जा सकता है। काउंसिलिंग के जरिये उम्मीदवार एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट- एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
राउंड 1 काउंसिलिंग शेड्यूल
|राउंड 1 कार्यक्रम
|तिथियां
|संस्थानों द्वारा अस्थायी सीट मैट्रिक्स का सत्यापन
|10 से 12 अक्टूबर 2026
|रजिस्ट्रेशन एवं पेमेंट की तिथि
|12 से 21 अक्टूबर 2026
|च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग
|13 से 22 अक्टूबर 2026
|प्रॉसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट
|22 से 23 अक्टूबर 2026
|रिजल्ट जारी होने की तिथि
|24 अक्टूबर 2026
|रिपोर्ट/ ज्वाइनिंग की डेट
|26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026
|उम्मीदवारों का सत्यापन संस्थानों द्वारा डेटा MCC के साथ डेटा साझा करना
|26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026
NEET PG Counselling 2026 schedule PDF
4 चरणों में पूरी होगी काउंसिलिंग
पहले चरण की काउंसिलिंग संपन्न होने के बाद दूसरे चरण की काउंसिलिंग 6 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2026 तक, तीसरे चरण की काउंसिलिंग 25 नवंबर से 14 नवंबर 2026 और ONLINE STRAY VACANCY ROUND की काउंसिलिंग 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। क्लासेज 20 नवंबर 2026 से प्रस्तावित हैं।
यह भी पढ़ें- 59 की उम्र में सरकारी शिक्षक बने विजय कुमार शर्मा, 27 वर्षों में 6 बार TGT और 4 बार PGT परीक्षा कर चुके पास