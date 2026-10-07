NEET PG Counselling 2026: नीट पीजी राउंड-1 काउंसिलिंग 12 अक्टूबर से होगी स्टार्ट, देखें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग 2026 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। एमसीसी की ओर से साझा की गई नोटिफिकेशन के अनुसार काउंसिलिंग कुल 4 चरणों में पूरी की जाएगी। राउंड 1 के लिए काउंसिलिंग 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी तय तिथियों में रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग कर सकेंगे।

कहां कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंतर्गत पोर्टल mcc.nic.in/pg-medical-counselling/ पर जाकर किया जा सकता है। काउंसिलिंग के जरिये उम्मीदवार एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट- एमबीबीएस डीएनबी प्रोग्राम और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।

राउंड 1 काउंसिलिंग शेड्यूल राउंड 1 कार्यक्रम तिथियां संस्थानों द्वारा अस्थायी सीट मैट्रिक्स का सत्यापन 10 से 12 अक्टूबर 2026 रजिस्ट्रेशन एवं पेमेंट की तिथि 12 से 21 अक्टूबर 2026 च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग 13 से 22 अक्टूबर 2026 प्रॉसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 22 से 23 अक्टूबर 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 24 अक्टूबर 2026 रिपोर्ट/ ज्वाइनिंग की डेट 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 उम्मीदवारों का सत्यापन संस्थानों द्वारा डेटा MCC के साथ डेटा साझा करना 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 NEET PG Counselling 2026 schedule PDF