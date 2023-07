NEET PG Counselling: नीट पीजी पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 5 Aug को जारी होंगे नतीजे

एजुकेशन डेस्क। NEET PG Counselling 2023: नीट पीजी काउंसलिंग 2023 आज से शुरू होने जा रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा जारी टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार, पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज 27 जुलाई, 2023 से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में, जिन उम्मीदवारों ने नीट पीजी परीक्षा क्वालिफाई की है, वे आज से लिंक एक्टिव होने के बाद एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट https://mcc.nic.in/pg-medical-counselling/ पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि पहले दौर के लिए पंजीकरण और भुगतान विंडो 27 जुलाई से 1 अगस्त तक दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

NEET PG Counselling Schedule 2023: ये है नीट पीजी राउंड 1 काउंसलिंग 2023 का पूरा शेड्यूल

नीट पीजी 2023 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए पंजीकरण की शुरुआत- 27 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक

नीट पीजी 2023 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग 28 जुलाई से 2 अगस्त, 2023

नीट पीजी 2023 राउंड 1 के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया- 3 से 4 अगस्त, 2023

नीट पीजी 2023 राउंड 1 के लिए सीट आवंटन परिणाम राउंड- 5 अगस्त, 2023

नीट पीजी 2023 राउंड 1 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा एमसीसी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की तिथि- 6 से अगस्त-23

नीट पीजी 2023 राउंड 1 के लिए चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग- 7 से 13 अगस्त, 2023 तक

NEET PG Counselling Schedule 2023: 5 अगस्त को जारी होंगे पहले चरण के लिए नतीजे



एमसीसी की ओर से जाारी शेड्यूल के अनुसार, सीट आवंटन की प्रक्रिया 3 अगस्त से 4 अगस्त तक की जाएगी। वहीं, राउंड 1 के लिए सीट आवंटन परिणाम 5 अगस्त को जारी किए जाएंगे। कैंडिडेट्स को नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के लिए पंजीकरण करते समय, उम्मीदवारों को गैर-वापसी योग्य शुल्क और रिफंडेबल सिक्योरिटी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

How to register for NEET PG Counselling 2023: नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध नीट पीजी काउंसिलिंग 2023 लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद, एक नई विंडो खुलेगी, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें। अब आवेदन पत्र भरें और पूछे गए अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। अब फॉर्म को अंतिम पेज डाउनलोड करें और आगे उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट प्राप्त करें।