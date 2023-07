JNU Admission 2023: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से JRF कटेगरी PhD के लिए आवेदन शुरू, नहीं देनी प्रवेश परीक्षा

JNU PhD Admission 2023 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में JRF कटेगरी में पीएचडी के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार 5 जुलाई को जारी अपडेट के अनुसार स्टूडेंट्स 5 जुलाई से 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल jnuee.jnu.ac.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को पीएचडी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में नहीं सम्मिलित होना होगा।

JNU PhD Admission 2023: JRF कटेगरी में पीएचडी के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर ही होगा।

Your browser does not support the audio element.

JNU PhD Admission 2023: जेएनयू पीएचडी की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अपडेट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पीएचडी के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार, 5 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार स्टूडेंट्स 5 जुलाई से 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, यह आवेदन सिर्फ जेआरएफ कटेगरी के लिए ही है, जबकि नॉन-जेआरएफ यानी प्रवेश परीक्षा आधारित पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जानी है। JNU Admission 2023: कहां और कैसे करें जेएनूय PhD के लिए आवेदन? जेआरएफ कटेगरी के अंतर्गत जेएनयू पीएचडी एडमिशन 2023 के लिए आवेदन विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल, jnuee.jnu.ac.in के माध्यम से लिए जाएंगे। उम्मीदवार इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल भरनी होगी एवं इसके बाद सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपियों को अपलोड करना होगा और आखिर में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। JNU PhD एडमिशन 2023 प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड लिंक

JNU PhD एडमिशन 2023 आवेदन लिंक JNU Admission 2023: कौन कर सकता है JRF कटेगरी में PhD के लिए आवेदन? जेआरएफ कटेगरी के अंतर्गत जेएनयू पीएचडी के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने यूजीसी या सीएसआइआर-यूजीसी या आइसीएमआर या आयुष या डीबीटी परीक्षाओं को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए उत्तीर्ण किया है। इन उम्मीदवारों को पीएचडी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में नहीं सम्मिलित होना होगा, लेकिन विश्वविद्यालय की चयन समिति के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होगा। चयन इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। दूसरी तरफ, ऐसे उम्मीदवार जेआरएफ कटेगरी के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्होंने बिना जेआरएफ यूजीसी/सीएसआइआर नेट उत्तीर्ण की है या जिन्हें कोई अन्य फेलोशिप (जैसे NFSC, NFOBC, MANF, NFPWD, आदि) बिना जेआरएफ के मिली है।

Edited By: Rishi Sonwal