Delhi School Closed: अब रविवार तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, CM ने की घोषणा

Delhi Schools Colleges University Closed राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी अब रविवार (16 जुलाई 2023) तक बंद रहेंगे। इस निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के साथ लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहे यमुना के जलस्तर को देखते हुए आज 13 जुलाई 2023 को हुई एक बैठक के बाद साझा की।

Delhi Schools, Colleges & University Closed: अब रविवार 16 जुलाई बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी।

Your browser does not support the audio element.

Delhi Schools, Colleges & University Closed till Sunday, 16 July: दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, ऐडेड और प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को बंद करने का आदेश जारी किया है। सभी शिक्षण संस्थानों को राज्य सरकार ने रविवार (16 जुलाई 2023) तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहे यमुना के जलस्तर को देखते हुए आज, 13 जुलाई 2023 को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के साथ हुई एक बैठक के बाद साझा की। सीएम ने कहा, “यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद पैदा हुए हालात पर आज DDMA की बैठक हुई। दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद किया जा रहा है। सभी non-essential सरकारी दफतरों को work from home से किया जा रहा है। प्राइवेट ऑफ़िस को भी Work from home लागू करने की एडवाइज़री जारी की जा रही है। वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से पानी की सप्लाई 25 प्रतिशत तक प्रभावित होगी। इसलिए पानी की राशनिंग की जाएगी। दिल्ली में ज़रूरी सेवाओं वाले बड़े वाहनों को ही आने की इजाज़त दी जाएगी। सभी दिल्लीवासी धैर्य रखें, जल्द पानी का स्तर कम होगा और स्थिति सामान्य होगी।” इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज, 13 जुलाई की सुबह भी सरकारी और प्राइवट स्कूलों को बंद रखने को लेकर निर्देश जारी किए थे। हालांकि, सुबह जारी निर्देश सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी के सिर्फ उन इलाकों के लिए थे, जहां पर पानी भर रहा है। बता दें देश भर के विभिन्न हिस्सों में हो रही लगातार और भारी बारिश के चलते दिल्ली में पिछले चार दशकों में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने इस सप्ताह की शुरूआत में सभी स्कूलों को 10 जुलाई को बंद रखने के आदेश दिए थे। इसके अगले यानी मंगलवार, 11 जुलाई को नर्सरी से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को बंद रखा गया था। यह भी पढ़ें - Delhi School Closed: मंगलवार को भी बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल 5वीं तक के स्टूडेंट्स लिए, सर्कुलर जारी

Edited By: Rishi Sonwal