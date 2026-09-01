Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

NCERT LDC Result 2026 OUT: एनसीईआरटी ने एलडीसी रिजल्ट का किया एलान, 496 कैंडिडेट्स टाइपिंग और डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:30 PM (IST)

एनसीईआरटी की ओर से एलडीसी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

NCERT LDC Result 2026 OUT: यहां देखें पूरी डिटेल।

NCERT LDC Result 2026 OUT: यहां देखें पूरी डिटेल।

HighLights

  1. एनसीईआरटी ने जारी किया रिजल्ट।

  2. पीडीएफ फॉर्मेट में करें डाउनलोड।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की ओर से नॉन-टीचिंग एलडीसी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एनसीईआरटी द्वारा आयोजित NCERT LDC 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अब NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.inपर जाकर NCERT LDC Result 2026 रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवार अब कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट

एनसीईआरटी की ओर से एलडीसी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

  1. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर विजिट करें।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद NCERT LDC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  5. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
ncert

 

इस दिन होगा टाइपिंग टेस्ट

जो उम्मीदवार एलडीसी की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन्हें एनसीईआरटी की ओर से टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक टाइपिंग टेस्ट और डीवी 19 और 20 सितंबर, 2026 को आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, परिषद की ओर से कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल, एग्जाम सेंटर और परीक्षा से संबंधित अन्य जरूरी दिशा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट पीडीएफ में अपने रोल नंबर की जांच ध्यान से कर लें। 

 

यह भी पढ़ें: Railway Bharti 2026: साउदर्न रेलवे में 10वीं-ITI उत्तीर्ण युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 4471 पदों पर हो रही भर्ती

 