NCERT LDC Result 2026 OUT: एनसीईआरटी ने एलडीसी रिजल्ट का किया एलान, 496 कैंडिडेट्स टाइपिंग और डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट

एनसीईआरटी की ओर से एलडीसी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इस दिन होगा टाइपिंग टेस्ट

जो उम्मीदवार एलडीसी की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन्हें एनसीईआरटी की ओर से टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक टाइपिंग टेस्ट और डीवी 19 और 20 सितंबर, 2026 को आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, परिषद की ओर से कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल, एग्जाम सेंटर और परीक्षा से संबंधित अन्य जरूरी दिशा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट पीडीएफ में अपने रोल नंबर की जांच ध्यान से कर लें।

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