NBEMS Exam City Slip 2026: एनबीईएमएस ने ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप की जारी, इन 5 तरीकों से करें डाउनलोड
ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। एडमिट कार्ड की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के जरिये की जाएगी।
HighLights
एग्जाम सिटी स्लिप जारी।
सितंबर माह में होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार NBEMS Group A, B, C की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप
ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर NBEMS Group A, B and C Exam City Details 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यान से दर्ज कर लें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
परीक्षा का आयोजन 05 और 06 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से पद से संबंधित विषयों के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे।
कब जारी होगा एडमिट कार्ड
एनबीईएमएस की ओर से एडमिट कार्ड जारी करने से संबंधित आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। एडमिट कार्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
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