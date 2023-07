Navy Admit Card: नौसेना अग्निवीर MR, SSR परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 4465 पदों के लिए एग्जाम 8 जुलाई से

Navy Agniveer Admit Card 2023 नौसेना मैट्रिक रिक्रूट्स (MR) और सीनियर सेकेंड्री रिक्रूट्स (SSR) अग्निवीर के कुल 4465 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित की जाने वाली INET कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एमआर और एसएसआर INET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 8 से 11 जुलाई तक आयोजित करने की घोषणा की है।

Navy Agniveer Admit Card 2023: डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट, agniveernavy.cdac.in पर लॉग-इन करें।

Navy Agniveer Admit Card 2023: नेवी अग्निवीर (SSR, MR) के 4 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। भारतीय नौसेना ने मैट्रिक रिक्रूट्स (MR) और सीनियर सेकेंड्री रिक्रूट्स (SSR) अग्निवीर के कुल 4465 पदों (बढ़ी संख्या) पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण (Stage 1) में आयोजित की जाने वाली INET कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट, agniveernavy.cdac.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से अपना नेवी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड कर सकते हैं। नेवी अग्निवीर MR, SSR एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक बता दें कि भारतीय नौसेना द्वारा अग्निवीर एसएसआर भर्ती (02/2023) के अंतर्गत 1365 पदों के लिए और एमआर भर्ती (02/2023) के अंतर्गत 100 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई से शुरू की गई थी और आखिरी तारीख 19 जून निर्धारित थी। हालांकि, बाद में नौसेना द्वारा संशोधन अधिसूचनाएं जारी करते हुए एसएसआर अग्निवीर भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 4165 कर दी गई, जिसमें 833 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार, एमआर भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी गई, जिसमें 60 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद अब पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। Navy Admit Card: नौसेना अग्निवीर MR, SSR परीक्षा 8 जुलाई से नौसेना द्वारा एमआर और एसएसआर भर्ती के लिए परीक्षा तिथियों का एलान किया जा चुका है। अग्निवीर भर्ती के इस साल के सेकेंड बैंच के लिए स्टेज 1 का आयोजन 8 जुलाई से 11 जुलाई तक किया जाना है। परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 100 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, जो कि अंग्रेजी, गणित और सामान्य जागरूकता विषयों से होंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। वहीं, हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। स्टेज 1 उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए हैं, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर स्टेज 2 के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

Edited By: Rishi Sonwal