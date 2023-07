Ruk Jana Nahi Result 2023 Date: मध्य प्रदेश रुक जाना नहीं 10वीं, 12वीं रिजल्ट जल्द हो सकता है घोषित

MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2023 Date एमपीएसओएस की ओर से रुक जाना नहीं जून सेशन की परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ताजा खबर है। ओपन बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपने नतीजे चेक कर सकते हैं।

Ruk Jana Nahi Result 2023: रुक जाना नहीं जून 2023 का रिजल्ट जल्द हो सकता है घोषित।

Ruk Jana Nahi Result 2023: मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) की ओर से 'रुक जाना नहीं' 10वीं एवं 12वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। रुक जाना नहीं रिजल्ट 2023 एमपीएसओएस की ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.nic.in पर जारी किया जायेगा। नतीजे जारी होने के बाद स्टूडेंट्स स्वयं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम की जांच कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को एग्जाम सेलेक्ट करके अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा। रुक जाना नहीं 10वीं जून सेशन की परीक्षाओं का आयोजन 5 से 24 जून तक वहीं 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 15 से 30 जून 2023 तक किया गया था। MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2023: इन स्टेप्स से जांच सकेंगे रिजल्ट अगर स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने के किसी तरह की कठिनाई होती है तो वे यहां दी गयी स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। रुक जाना नहीं रिजल्ट घोषित होने के बाद आपको MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट mpsos.nic.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना है।

अब आपको "RUK Jana Nahi" Yojna Exam Class 10th & 12th पर क्लिक करना होगा।

नए पेज पर आपको क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक कर देना है।

रिजल्ट एक नयी विंडो पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। Ruk Jana Nahi Result 2023: दो सत्र में आयोजित होती हैं परीक्षाएं रुक जाना नहीं परीक्षाएं एमपीएसओएस की ओर से प्रतिवर्ष दो सेशन में आयोजित की जाती हैं। पहले सेशन की परीक्षाएं जून में एवं दूसरे सेशन की परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर में किया जाता है। इस परीक्षा की शुरुआत 2016 में की गयी थी। इसमें 10वीं एवं 12वीं के ऐसे स्टूडेंट्स को परीक्षा में फेल हो जाते हैं वे भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में लगातार 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा पास करके आगे बढ़ सकें।

