MPSC Drug Inspector Exam: महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद, एग्जाम से दो दिन पहले लीक हुआ था पेपर; नए डेट पर जल्द मिलेगी अपडेट
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर एवं ग्रुप-B भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद कर दिया है। परीक्षा से दो दिन पहले प्रश्न-पत्र लीक होने की शिकायत मिली थी।
HighLights
MPSC ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-B भर्ती परीक्षा रद।
परीक्षा से दो दिन पहले प्रश्न-पत्र हुआ था लीक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ओर से खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में निकली ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B भर्ती परीक्षा को रद कर दिया गया है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B भर्ती परीक्षा महाराष्ट्र में 22 मार्च, 2026 को आयोजित कराई गई थी। ऐसे में उम्मीदवारों ने ईमेल के जरिये आयोग को शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा से महज दो दिन पहले यानी 20 मार्च को कुछ छात्रों के पास प्रश्न-पत्र और उसके सवाल पहले से पहुंच गए थे। साथ ही प्रश्न-पत्र को सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ उम्मीदवारों तक भेजा जा रहे था।
क्या है पूरा मामला
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से ड्रग इंस्पेक्टर एवं ग्रुप-B भर्ती परीक्षा का आयोजन 22 मार्च, 2026 किया गया था। लेकिन कुछ उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों ने ईमेल के जरिये 22 से 26 जुलाई के बीच आयोग को शिकायत दर्ज की। उम्मीदवारों द्वारा यह दावा किया गया है परीक्षा से दो दिन पहले 20 मार्च को प्रश्न-पत्र और सवाल छात्रों को भेजे गए थे।
The Commission received complaints via e-mail from some candidates as well as public representatives regarding malpractice in the screening examination held on March 22. The complaints claimed that before the commencement of the examination, on March 20, some candidates had…— ANI (@ANI) August 26, 2026
क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में खुलासा
शिकायतों को मध्यनजर रखते हुए आयोग की ओर से 27 जुलाई को मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले की जांच शुरू की और अपनी रिपोर्ट पेश की। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि एक उम्मीदवार को पेपर सेट मिला था और उस उम्मीदवार को इसका फायदा भी मिला। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट आने के बाद आयोग ने परीक्षा रद करने का फैसला लिया
दोबारा आयोजित होगी परीक्षा
ड्रग इंस्पेक्टर एवं ग्रुप-B भर्ती परीक्षा रद होने के बाद एमपीएससी की ओर से लिखित परीक्षा के लिए जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बता दें, लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। साथ ही उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन फीस भी दोबारा नहीं ली जाएगी।