    MPPSC Final Result: राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, 112 लड़के व 92 लड़कियों का हुआ चयन

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    एमपीपीएससी की ओर से MP State Service Exam 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट के अनुसार कुल 204 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में टॉप 6 स्थान पाने वाले सभी अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे थे। मेरिट लिस्ट इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं।

    MP State Service Exam 2023 जारी, Merit List यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से लंबे समय से अटके राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी हुआ है। अभ्यर्थी तुरंत ही आयोग की वेबसाइट या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं।
    मेरिट लिस्ट के मुताबिक कुल 204 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को चयन किया गया है। इसमें से 112 पुरुष अभ्यर्थियों एवं 92 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ है।

    24 उम्मीदवार बने डिप्टी कलेक्टर

    फाइनल रिजल्ट के आधार पर कुल 24 उम्मीदवारों का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इनमें 10 लड़कियां हैं। आपको बता दें कि टॉप 6 पर रहने वाले सभी उम्मीदवार पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर के अलावा डीएसपी पद पर 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिसमें से 13 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। गुना की मोनिका धाकड़ का चयन डीएसपी पद पर हुआ है।

    मेरिट लिस्ट ऐसे करें डाउनलोड

    • एमपीपीएससी पीसीएस 2023 फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर What's New में फाइनल लिस्ट पर क्लिक करें।
    • अब पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा
    • अब आप इसमें अपना अनुक्रमांक, नाम, श्रेणी और प्राप्त अंकों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

    MPPSC State Service Exam 2023 final results PDF (Merit List)

    MPPSC Final Result

    अजीत कुमार मिश्रा ने किया टॉप

    इस परीक्षा में पन्ना का रहने वाले अजीत कुमार ने 909 अंक पाकर राज्य में टॉप पोजीशन हासिल की है। इस परीक्षा में टॉप 10 अभ्यर्थियों की लिस्ट निम्नलिखित है-

    • अजीत मिश्रा: 966 अंक
    • भुवनेश चौहान: 941.75 अंक
    • यशपाल स्वर्णकार: 909.25 अंक
    • अभिषेक जैन: 889.25 अंक
    • अनुराग गुर्जर: 888.25 अंक
    • प्रिया अग्रवाल: 885 अंक
    • अर्पिता राय: 869.50 अंक
    • सूरज सिंह: 862.50 अंक
    • कल्पेश सिंह: 862 अंक
    • अदिति जैन: 861.75 अंक

