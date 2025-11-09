MPPSC Final Result: राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, 112 लड़के व 92 लड़कियों का हुआ चयन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से लंबे समय से अटके राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी हुआ है। अभ्यर्थी तुरंत ही आयोग की वेबसाइट या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं।

मेरिट लिस्ट के मुताबिक कुल 204 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को चयन किया गया है। इसमें से 112 पुरुष अभ्यर्थियों एवं 92 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ है।

24 उम्मीदवार बने डिप्टी कलेक्टर फाइनल रिजल्ट के आधार पर कुल 24 उम्मीदवारों का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इनमें 10 लड़कियां हैं। आपको बता दें कि टॉप 6 पर रहने वाले सभी उम्मीदवार पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर के अलावा डीएसपी पद पर 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिसमें से 13 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। गुना की मोनिका धाकड़ का चयन डीएसपी पद पर हुआ है।