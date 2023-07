MPPEB Group 4 Answer Key: जारी हुई मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा की आंसर-की, करें चेक

MPPEB Group 4 answer key 2023 Out कैंडिडेट्स यह ध्यान दें कि अगर उन्हें प्रोविजनल आंसर-की पर कोई आपत्ति है तो वे इसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को 50 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देना होगा। इसके लिए कैंडिडेट्स को 24 जुलाई 2023 तक का मौका दिया गया है। इसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

MPPEB Group 4 answer key: जारी हुई मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा की आंसर-की, करें डाउनलोड

