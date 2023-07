MP Police Constable Recruitment: 12 अगस्त को होगी एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा, एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी

MP Police Constable Recruitment 2023 एमपीईएसबी द्वारा घोषित एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 12 अगस्त 2023 को होना है। यह लिखित परीक्षा राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 930 बजे से 1130 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 230 बजे से शाम 430 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

एजुकेशन डेस्क। MP Police Constable Recruitment 2023: मध्य प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल के 7411 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। हाल ही में इस पद पर भर्ती के लिए चल रही रजिस्ट्रेशन और फॉर्म में करेक्शन प्रक्रिया समाप्त हुई है। अब ताजा अपडेट यह है कि जल्द ही लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र रिलीज किए जाएंगे। वैसे तो आमतौर पर हॉल टिकट एग्जाम से आठ से दस दिन पहले जारी किए जाते हैं तो ऐसे में MPESB भी इसी दौरान हॉल टिकट रिलीज कर सकता है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद यह esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। MP Police Constable Recruitment 2023: 12 अगस्त को होगी एमपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा एमपीईएसबी द्वारा घोषित एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 12 अगस्त, 2023 को होना है। यह लिखित परीक्षा राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

