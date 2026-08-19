MP DElEd Result 2026 1st Year Link: एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष एग्जाम का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर की गई है। परीक्षार्थी तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से परिणाम की जांच कर सकते हैं। नतीजे चेक करने के लिए रोल नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

48 हजार छात्रों ने दी थी परीक्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष डीएलएड (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 48000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इस वर्ष का पास प्रतिशत 83.33 फीसदी दर्ज किया गया है। एग्जाम का आयोजन जून 2026 में करवाया गया था।

मार्कशीट डाउनलोड करने की स्टेप्स एमपी डीएलएड 1st ईयर रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होम पेज पर डीएलएड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

नए पेज पर D. El. Ed. 1st Year (I st Chance) Result लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद रोल नंबर एवं दिया गया कैप्चा दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।

अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। MP DElEd 1st Year Result 2026 link