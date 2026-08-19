MP DElEd Result 2026 1st Year Link: एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष एग्जाम का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डी.एल.एड. प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज से नतीजे चेक कर सकते हैं। परीक्षाएं जून माह में आयोजित हुई थीं।
HighLights
एमपी डीएलएड 1st ईयर परीक्षा का परिणाम mpbse.mponline.gov.in जारी।
रोल नंबर दर्ज करके चेक कर सकते हैं परिणाम।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर की गई है। परीक्षार्थी तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से परिणाम की जांच कर सकते हैं। नतीजे चेक करने के लिए रोल नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
48 हजार छात्रों ने दी थी परीक्षा
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष डीएलएड (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 48000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इस वर्ष का पास प्रतिशत 83.33 फीसदी दर्ज किया गया है। एग्जाम का आयोजन जून 2026 में करवाया गया था।
मार्कशीट डाउनलोड करने की स्टेप्स
- एमपी डीएलएड 1st ईयर रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर डीएलएड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर D. El. Ed. 1st Year (I st Chance) Result लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रोल नंबर एवं दिया गया कैप्चा दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
ऐसे छात्र जो परीक्षा में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे वे अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करवा सकेंगे। इसके लिए छात्रों को निर्धारित तिथियों में आवेदन करना होगा।
ध्यान रखें कि ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक 18 सितंबर 2026 तक एक्टिव रहेगा। छात्र ऑनलाइन माध्यम से मार्कशीट की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट छात्रों को अपने संस्थान में जाकर प्राप्त करनी होगी।
1st ईयर के अलावा 2nd ईयर का परिणाम 5 अगस्त को जारी किया गया था जिसका डायरेक्ट लिंक 5 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
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