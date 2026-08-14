MP Board Time Table 2027: मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखें पूरा एग्जाम शेड्यूल
मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए MP Board Exam 2027 Time Table जारी कर दिया गया है। कक्षा दसवीं की परीक्षा 24 फरवरी से श ...और पढ़ें
HighLights
कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी।
एक शिफ्ट में होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MPBSE) की ओर से वर्ष 2027 के लिए कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार साल 2027 में कक्षा 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर MP Board Time Table 2027 देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
एमपीबीएसई की ओर से मुख्य परीक्षा के साथ-साथ सप्लीमेंट्री MPBSE Exam Date 2027 भी जारी कर दी गई है। कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा एक शिफ्ट में संचालित की जाएगी।
MP Board 10th 12th Date Sheet कब से शुरू होगी परीक्षा
बोर्ड द्वारा जारी डेटशीट के मुताबिक कक्षा 10वीं की परीक्षा 24 फरवरी, 2027 से और कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी, 2027 से संचालित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च, 2027 और कक्षा 12वीं की परीक्षा 19 मार्च, 2027 को समाप्त होगी।
कितनी शिफ्ट में होगी परीक्षा
एमपी बोर्ड कक्षा दसवीं एवं बारहवीं परीक्षा का आयोजन एक शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके सभी छात्रों पर परीक्षा केंद्र में सुबह 8 बजे से लेकर 8.30 बजे के बीच उपस्थित होना अनिवार्य है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबि परीक्षा कक्ष में 8.45 के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
MPBSE 2027 कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम शेड्यूल
|परीक्षा तिथि
|विषय
|24.02.2027
|मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, चित्रकला, गायन वादन, तबला पखावज, कम्प्यूटर
|25.02.2027
|NSQF आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI)
|27.02.2027
|उर्दू
|02.03.2027
|हिन्दी
|05.03.2027
|गणित (स्टेण्डर्ड), गणित (बेसिक)
|09.03.2027
|अंग्रेजी
|12.03.2027
|संस्कृत
|15.03.2027
|विज्ञान
|18.03.2027
|सामाजिक विज्ञान
MPBSE 2027 कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम शेड्यूल
|परीक्षा तिथि
|विषय
|17.02.2027
|बायोटेक्नॉलोजी, गायन वादन, तबला पखावज -
|18.02.2027
|उर्दू, मराठी
|20.02.2027
|संस्कृत
|22.02.2027
|NSQF के समस्त विषय, शारीरिक शिक्षा, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI)
|23.02.2027
|हिन्दी
|24.02.2027
|ड्राइंग एण्ड डिजाइन
|25.02.2027
|मनोविज्ञान
|26.02.2027
|अंग्रेजी
|01.03.2027
|इन्फॉरमेटिक प्रेक्टिसेस
|03.03.2027
|समाज शास्त्र
|04.03.2027
|भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बैण्डरी मिल्क ट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एण्ड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास
|08.03.2027
|बायलॉजी
|11.03.2027
|राजनीति शास्त्र
|13.03.2027
|रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एली. आफ साईंस एण्ड मेथेमेटिक्स यूजफुल फार एग्रीकल्चर, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, गृह प्रबन्ध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान
|16.03.2027
|गणित
|17.03.2027
|कृषि, होम साइंस (कला समूह), एकांउटेन्सी
|19.03.2027
|भुगोल, क्रॉप प्रोडेक्शन एण्ड हार्टिकल्चर, स्टिल लाईफ एण्ड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया- विज्ञान एवं स्वास्थ्य