MP Board 10th Time Table 2027: मध्य प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से होंगे स्टार्ट, सब्जेक्ट वाइज चेक करें डेटशीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MP Board) की ओर से छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं की पर्याप्त तैयारी के लिए टाइम टेबल (MP Board Date Sheet Class 10) जारी कर दी गई है। डेट शीट के अनुसार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च 2027 तक संपन्न करवाई जाएंगी। आप यहां से बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम का पूरा टाइम टेबल चेक करने के साथ ही डेटशीट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा, करें चेक छात्र-छात्राओं के लिए यहां पर सभी विषयों की परीक्षा तिथि की जानकारी डेटशीट में दी जा रही है। परीक्षा की तिथि विषय/सब्जेक्ट 24 फरवरी 2027 मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी 2–मूक बधिर तथा दृष्टिहीन छात्रों के लिये चित्रकला, गायन वादन, तबला पखावज, कंप्यूटर 25 फरवरी 2027 NSQF (National Skills Qualifications Frame Work)

के समस्त विषय एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 27 फरवरी 2027 उर्दू 02 मार्च 2027 हिन्दी 05 मार्च 2027 गणित (स्टैंडर्ड), गणित (बेसिक) 09 मार्च 2027 अंग्रेजी 12 मार्च 2027 संस्कृत 15 मार्च 2027 विज्ञान 18 मार्च 2027 सामाजिक विज्ञान MP Board Time Table 2027 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।