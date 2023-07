MHA IB JIO Admit Card 2023: इंटेलीजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी

MHA IB JIO Admit Card 2023 केद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) में जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर (JIO) के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित की जाने वाली टियर 1 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। टियर 1 परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्न होंगे।

MHA IB JIO Admit Card 2023: प्रवेश पत्र मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

MHA IB JIO Admit Card 2023: इंटेलीजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 / टेक्निकल भर्ती के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। केद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) में जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर (JIO) के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित की जाने वाली टियर 1 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जारी कर दिए हैं। आइबी द्वारा जेआइओ एडमिट कार्ड 2023 को आज यानि शुक्रवार, 14 जुलाई 2023 को जारी किया गया। MHA IB JIO Admit Card 2023: ऐसे करें Tier 1 एडमिट कार्ड डाउनलोड ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इंटेलीजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर भर्ती के लिए अप्लाई किया है, वे टियर 1 ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रवेश पत्र मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, mha.gov.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइबी टियर 1 हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यमों से लॉग-इन करना होगा। इस प्रकार लॉग-इन के बाद उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका प्रिंट लेने के बाद सॉफ्ट कॉपी भी उम्मीदवारों को सेव कर लेनी चाहिए। MHA IB JIO टियर 1 एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक MHA IB JIO Admit Card 2023: दो घंटे की होगी ऑनलाइन परीक्षा एमएचए द्वारा जारी आइबी जेआइओ नोटिफिकेशन के अनुसार टियर 1 परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्न होंगे। इनमें से 25 फीसदी प्रश्न जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होंगे, जबकि 75 फीसदी प्रश्न योग्यता से सम्बन्धित विषयों से होंगे। टियर 1 परीक्षा में 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी। बात दें कि एमएचए ने इंटेलीजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलीजेंस ऑफिसर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद आवेदन प्रक्रिया 3 जून से शुरू की थी, जो कि 23 जून तक चली थी। इसके बाद चयन प्रक्रिया के पहले चरण के लिए में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है।

