जानिए कौन हैं मेजर बख्तावर सिंह, जिन्होंने 109 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

एजुकेशन डेस्क। Major Bakhtawar Singh Brar: भारतीय सेना में एक से बढ़कर जांबाज अधिकारी हैं। इसी कड़ी में एक नाम है मेजर बख्तावर सिंह बराड़ (Major Bakhtawar Singh Brar)। मेजर बराड़ भारतीय सेना के सबसे पुराने दिग्गजों में से एक थे। हाल ही में, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 109 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मेजर बराड़ की मौत की खबर की पुष्टि लेखक जय समोटा ने ट्वीट किया था।

Major Bakhtawar Singh Brar (retd), 6 Kumaon passed away yesterday at an age of 109 years and 7 months. He was born on 19 November 1913. He served with Faridkot State Forces and then with 6 Kumaon before retiring in 1963.



May you rest in peace Sir 🙏🏻 pic.twitter.com/UBOo5jqNQi