Maharashtra HSC 2027 Registration: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन स्टार्ट, इस डेट तक रजिस्ट्रेशन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) द्वारा फरवरी-मार्च 2027 की हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी छात्र इस बार 12वीं कक्षा में हैं उनको बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन (Maharashtra HSC Registration 2027) करना अनिवार्य है। ऐसे में तय तिथियों के अंदर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

रेगुलर 12th क्लास 12 के स्टूडेंट्स पिछले एकेडमिक साल में जेनरेट हुए PFN-ID का इस्तेमाल करके SARAL सिस्टम के जरिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए स्कूल की मदद ले सकते हैं। रेगुलर छात्रों के लिए, परीक्षा आवेदन प्रोसेस करते समय बोर्ड FYJC ऑनलाइन सिस्टम से ज़रूरी जानकारी ले लेगा।

MCVC और ITI के लिए देनी होगी जानकारी बोर्ड द्वारा साझा की गई डिटेल के मुताबिक MCVC और ITI स्ट्रीम में एनरोल किए गए जिन छात्रों की जानकारी FYJC सिस्टम पर उपलब्ध नहीं है, उन्हें संबंधित डिविजनल बोर्ड को अपनी जानकारी देनी होगी। जिन छात्रों के पास APPAR ID है, उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आईडी अवश्य दर्ज करें।

फॉर्म भरने के लिए निर्धारित डेट्स महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से 12th बोर्ड एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई। है इस तिथि तक अगर कोई छात्र किसी भी कारणवश फॉर्म भरने से चूक जायेगा तो वे लेट फीस के साथ 1 नवंबर से 15 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद भी आवेदन न कर पाने पर ज्यादा लेट फीस के साथ 16 से 30 नवंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। ध्यान रखें कि आवेदन करना अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।