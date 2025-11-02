Maharashtra Board Exam 2026: महाराष्ट्र बोर्ड SSC, HSC Date Sheet जारी, यहां से चेक करें डेट एवं सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एंड हायर सेकेंड्री एजुकेशन की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक SSC क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक एवं HSC क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डेट, विषय एवं शिफ्ट वाइज चेक सेकेंडरी डेट शीट छात्रों को बता दें कि 10वीं कक्षा का पहला पेपर प्रथम भाषा एवं द्वितीय भाषा का आयोजित होगा वहीं अंतिम पेपर समाजशास्त्र पेपर 2 एवं भूगोल विषय का होगा। सभी पेपर्स की जानकारी निम्नलिखित है-

Maharashtra Board SSC Date sheet 2026 PDF 12वीं कक्षा का टाइम टेबल डेट, शिफ्ट, विषय के अनुसार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। पहला पेपर अंग्रेजी (ENGLISH) का आयोजित होगा वहीं अंतिम पेपर समाजशास्त्र समाजशास्त्र विषय का होगा। सभी पेपर्स का टाइम टेबल निम्नलिखित है-