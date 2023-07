MAH CET BDesign Counselling 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की आज है आखिरी तारीख, जानें आवेदन का आसान तरीका

MAH CET BDesign Counselling 2023 जारी अधिसूचना के अनुसार BDesign काउंसिलिंग के लिए उम्मीदवारों को एसएससी मार्कशीट एचएससी मार्कशीट पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति और जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इसके अलावा काउंसिलिंग प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bdesigncap2023.mahacet.org पर विजिट करना होगा।

MAH CET BDesign Counselling 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की आज अखिरी डेट

Edited By: Nandini Dubey