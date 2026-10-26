LIC Assistant Notification 2026: एलआईसी असिस्टेंट ग्रेड-3 भर्ती का रास्ता साफ, 7 साल बाद आएगी भर्ती; रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से जल्द ही असिस्टेंट (ग्रेड III) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन शुरू किये जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए पिछले 7 सालों से इंतजार था। पिछली बार भर्ती वर्ष 2019 में निकाली गई थी। तबसे लेकर अब तक कई बार भर्ती को लेकर हलचल हुई लेकिन विभिन्न कारणों के चलते वैकेंसी का एलान नहीं किया जा सका।

वर्कलोड एसेसमेंट के बाद लिया गया भर्ती का फैसला रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी की ओर से बढ़ते वर्कलोड के एसेसमेंट के बाद नई भर्ती का फैसला लिया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती करीब 8000 हजार पदों पर निकाली जा सकती है। हालांकि, पदों का ऑफिशियल विवरण नोटिफिकेशन जारी होने के साथ जारी किया जायेगा।

एलआईसी असिस्टेंट पदों पर कौन कर सकेगा अप्लाई एलआईसी असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक पास करने वाले युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित है। ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को उम्र में छूट दी जाएगी।