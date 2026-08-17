KVS NVS Tier II Result 2026 OUT: केवीएस एनवीएस टियर-2 रिजल्ट एवं फाइनल की जारी, डायरेक्ट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
सीबीएसई की ओर से केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय भर्ती टियर 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसे आप साइट के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
सीबीएसई ने जारी किया केवीएस एनवीएस टियर 2 एग्जाम का रिजल्ट।
सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू/ स्किल टेस्ट शेड्यूल जल्द होगा जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से केवीएस/ एनवीएस टीचिंग एवं नॉन टीचिंग भर्ती के लिए आयोजित हुई टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इन विषयों के लिए जारी हुआ परिणाम
सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नतीजे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का जारी किया गया है। परिणाम जारी होने के साथ ही सीबीएसई द्वारा फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है।
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- केवीएस एनवीएस रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।
- लेटेस्ट में KVS/NVS Recruitment Drive - 2025 के आगे दिए Live Link पर क्लिक करें।
- अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड Login बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं।
इंटरव्यू/ स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड कब होंगे जारी?
जो अभ्यर्थी टियर-2 एग्जाम में सफल हुए हैं उनको अब भर्ती के अगले चरण इंटरव्यू/ स्किल टेस्ट में शामिल होना होगा। टीचर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पदों के लिए स्किल टेस्ट का आयोजन होगा। दोनों के लिए ही डेट्स का एलान होने के बाद सभी उम्मीदवारों के लॉग इन में एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।