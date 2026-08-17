KVS NVS Tier II Result 2026 OUT: केवीएस एनवीएस टियर-2 रिजल्ट एवं फाइनल की जारी, डायरेक्ट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से केवीएस/ एनवीएस टीचिंग एवं नॉन टीचिंग भर्ती के लिए आयोजित हुई टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं।

इन विषयों के लिए जारी हुआ परिणाम सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नतीजे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का जारी किया गया है। परिणाम जारी होने के साथ ही सीबीएसई द्वारा फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है।