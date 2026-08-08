KVS NVS Tier II Result 2026: टीचिंग एवं नॉन टीचिंग टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, इन 5 तरीकों से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केवीएस/एनवीएस टीचिंग एवं नॉन टीचिंग टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार टीचिंग एवं नॉन टीचिंग टियर-2 की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इन स्टेप्स से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड टीचिंग एवं नॉन टीचिंग टियर-2 परीक्षा का परिणाम किसी समय भी जारी किया जा सकता है। यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए रिजल्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।