KVS NVS Admit Card 2025: टीचिंग एवं नॉन टीचिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड कभी भी जारी होने की उम्मीद, परीक्षा 10 जनवरी से शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सीबीएसई की ओर से केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग की लिखित परीक्षा 10 और 11 जनवरी को आयोजित कराई जानी है। इस परीक्षा में लगभग 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। बता दें, परीक्षा के माध्यम से कुल 15,762 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। जो जल्द ही जारी हो किया जा सकता है। उम्मीदवार जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। KVS NVS Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जा सकते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in या cbse.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर KVS NVS Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल को दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस डेट को होगी परीक्षा सीबीएसई की ओर से यह परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक और दूसरी पाली 2.30 बजे से लेकर 4.30 बजे तक होगी।