Karnataka SSLC Class 10 Result 2023 at 10 AM on karresults.nic.in and kseab.karnataka.gov.in: कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एण्ड एसेसमेंट बोर्ड (KSEAB) द्वारा एकेडेमिक ईयर 2022-23 के दौरान राज्य के सम्बद्ध सरकारी और निजी स्कूलों में क्लास 10 में रजिस्टर्ड और इस बार की आयोजित कर्नाटक बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 में सम्मिलित स्टूडेंट्स के लिए कर्नाटक एसएसएलसी क्लास 10 रिजल्ट 2023 की घोषणा आज यानी सोमवार, 8 मई 2023 को कर दी गई है। ऐसे में कर्नाटक बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2023 का इंतजार कर रहे 8 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए आज बड़ा दिन हो गया है। बोर्ड द्वारा जारी केएसईएबी क्लास 10 रिजल्ट 2023 डेट, टाइम नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्नाटक 10वीं रिजल्ट 2023 की घोषणा सोमवार को सुबह 10 बजे की जानी थी। औपचारिक ऐलान के बाद स्टूडेंट्स अफना कर्नाटक बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2023 को आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल, karresults.nic.in पर देख सकते हैं। साथ ही, किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए स्टूडेंट्स कर्नाटक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, kseab.karnataka.gov.in पर विजिट करें।

Karnataka SSLC Class 10 Result 2023: कर्नाटक दसवीं रिजल्ट इन डायरेक्ट लिंक से करें चेक

ऐसे में जो छात्र-छात्राओं कर्नाटक बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, वे कुछ ही देर में अपना परिणाम और मार्कशीट ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स रिजल्ट पोर्टल पर विजिट करें और फिर अपनी कक्षा के परिणाम के लिंक पर क्लिक करें। फिर नये पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल भरकर सबमिट करें। इसके बाद कर्नाटक बोर्ड एसएसएलसी क्लास 10 रिजल्ट 2023 स्क्रीन पर दिखेगा। इसका प्रिंट लेने के बाद सॉफ्ट कॉपी भी स्टूडेंट्स सेव कर लें। वैकल्पिक तौर पर स्टूडेंट्स नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से भी केएसईएबी क्लास 10 रिजल्ट 2023 देख सकते हैं।

बता दें कि कर्नाटक बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन 28 मार्च से 11 अप्रैल 2023 तक किया था। इसके बाद आंसर शीट्स के ईवैल्यूएशन हो जाने के बाद अब KSEAB द्वारा कर्नाटक SSLC क्लास 10 रिजल्ट 2023 घोषित किया जा रहा है।