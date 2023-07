JSSC PGTTCE Exam: झारखंड पीजी प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा तिथि घोषित, 18 अगस्त से शुरू होगा एग्जाम

JSSC PGTTCE Exam Date 2023 आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि 40 फीसदी या इससे अधिक निशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि हाथ-पैर की निशक्तता सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों को आयोग की ओर से स्क्राइबर की सुविधा दी जाएगी। हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उम्मीदवार की ओर से इसकी लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी पूरी सूचना की जांच पोर्टल पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं।

JSSC PGTTCE Exam Date 2023: झारखंड पीजी प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है।

Your browser does not support the audio element.