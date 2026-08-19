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JSSC-JPSC Exams Cancelled: झारखंड में 22 भर्ती परीक्षाएं रद और 6 स्थगित, 17 की होगी जांच, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:57 AM (GMT+05:30)

झारखंड सरकार की ओर से छात्रों की मांगे मानने के बाद 22 भर्ती परीक्षाओं को रद करने के साथ ही 6 को स्थगित किया गया है वहीं 17 परीक्षाओं की जांच की जिम्मेदारी CID को दी गई है।

JSSC-JPSC Exams Cancelled: देखें कौन से परीक्षाएं हुई रद

JSSC-JPSC Exams Cancelled: देखें कौन से परीक्षाएं हुई रद

HighLights

  1. झारखंड सरकार में स्टूडेंट्स की मांगे की स्वीकार।

  2. 22 भर्ती परीक्षाएं रद होने के साथ 6 स्थगित।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड में स्टूडेंट्स द्वारा किये गए करीब 25 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने की मांगो को मान लिया है और उसके बाद संयुक्त स्नातक स्तर (JSSC CGL) परीक्षा सहित 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके अलावा 6 परीक्षाओं को स्थगित करने के साथ ही 17 भर्तियां जांच के दायरे में आई हैं जिनकी जांच अब CID द्वारा की जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में लिया गया और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने मंगलवार देर रात इसकी सूचना जारी की।

JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के बाद चुने गए अभ्यर्थी कर रहे विरोध

1,932 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित JSSC CGL परीक्षा को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और CID की चल रही जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर रद्द कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ा है जिन्होंने परीक्षा पास की थी और जिन्हें बाद में सरकारी पदों के लिए चुना गया था। उम्मीदवारों से मिली जानकारी के मुताबिक, 2,627 उम्मीदवारों ने सिलेक्शन प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरा किया था।
वहीं अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संख्या लगभग 2000 बताई गई है।

सीजीएल परीक्षा रद होने के बाद चुने गए अभ्यर्थी आप इसका विरोध कर रहे हैं। चुने गए कई उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकार से अपनी नियुक्ति और भविष्य पर विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और भर्ती प्रक्रिया के जरिए नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी।

JSSC-JPSC की 22 भर्ती परीक्षाएं जो हो गई रद

परीक्षा का नाम विज्ञापन संख्या पद
विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण पद (Non-teaching posts in universities) 09/2025 23
सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, बैकलॉग (Assistant Director/Senior Scientific Officer, backlog) 10/2025 8
सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, नियमित (Assistant Director/Senior Scientific Officer, regular) 11/2025 7
ड्रग इंस्पेक्टर (Drug Inspector) 12/2025 30
असिस्टेंट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज, बैकलॉग (Assistant Professor, engineering colleges, backlog) 1 February 2026 11
व्याख्याता (Lecturer), पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक, बैकलॉग 03/2026 6
व्याख्याता (Lecturer), पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक, नियमित 04/2026 349
असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल विभाग (Assistant Professor, super-speciality medical departments) 07/2026 90
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (Civil Judge (Junior Division)) 22/2023 138
सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forests) 03/2024 78
वन क्षेत्र पदाधिकारी (Forest Range Officer) 04/2024 170
सहायक लोक अभियोजक, बैकलॉग (Assistant Public Prosecutor, backlog) 05/2025 26
सहायक लोक अभियोजक, नियमित (Assistant Public Prosecutor, regular) 06/2025 134
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (Combined Civil Services Examination–2025) 01/2026 103
संयुक्त सिविल सेवा, बैकलॉग-2025 (Combined Civil Services, backlog–2025) 05/2026 45
संयुक्त सिविल सेवा, बैकलॉग-2023 (Combined Civil Services, backlog–2023) 06/2026 7
खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) 18/2023 54
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (Child Development Project Officer) 21/2023 62
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 (Combined Civil Services Examination–2023) 01/2024 342
6वीं सीमित डिप्टी कलेक्टर परीक्षा (6th Limited Deputy Collector Examination) 11/2018 28
झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 (Jharkhand Eligibility Test–2024) 08/2025
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा (JSSC CGL Examination) 10/2023 1,932

इन 17 एग्जाम की जाँच CID को सौंपी गई

यहाँ दी गई तालिका का हिंदी विवरण टेबल फॉर्मेट में दिया गया है:
क्र. सं. (No.) परीक्षा / भर्ती (Examination/recruitment) विज्ञापन (Advertisement)
1 5वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (5th Combined Civil Services Competitive Examination) 06/2013
2 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा (Civil Judge (Junior Division) Recruitment Examination) 10/2015
3 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विशेष भर्ती परीक्षा (Civil Judge (Junior Division) Special Recruitment Examination) 11/2015
4 मृदा संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा (Soil Conservation Officer Recruitment Examination) 12/2015
5 सहायक निदेशक (कृषि) / अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष (Assistant Director (Agriculture)/Sub-divisional Agriculture Officer and equivalent) 03/2015
6 सहायक निदेशक (कृषि) / अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, बैकलॉग (Assistant Director (Agriculture)/Sub-divisional Agriculture Officer and equivalent, backlog) 04/2015
7 खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा (Food Safety Officer Recruitment Examination) 01/2016
8 डेंटल सर्जन (बेसिक कैडर) भर्ती परीक्षा (Dental Surgeon (Basic Cadre) Recruitment Examination) 02/2016
9 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, बैकलॉग (Combined Civil Services Examination, backlog) 27/2017
10 वाणिज्यिक कर (सीमित) परीक्षा (Commercial Taxes (Limited) Examination) 10/2010
11 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2016 (Combined Civil Services Examination–2016) 23/2016
12 भूवैज्ञानिक और रसायनज्ञ भर्ती (Geologist and Chemist Recruitment) 01/2017 और 02/2017
13 सहायक लोक अभियोजक भर्ती परीक्षा (Assistant Public Prosecutor Recruitment Examination) 03/2018
14 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियमित भर्ती परीक्षा (Civil Judge (Junior Division) Regular Recruitment Examination) 12/2018
15 संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती, नियमित (Combined Assistant Engineer Recruitment, regular) 05/2019
16 संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2021 (Combined Civil Services Competitive Examination–2021) 01/2021
17 डेंटल सर्जन भर्ती, नियमित (Dental Surgeon Recruitment, regular) 01/2022

गड़बड़ियों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध 
सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं और कदाचार के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध हाई कोर्ट से करने का फैसला किया है। परीक्षा प्रक्रियाओं की लगातार निगरानी के लिए JPSC और JSSC के भीतर एक इंटरनल मॉनिटरिंग सेल भी बनाया जाएगा।
इस प्रस्तावित व्यवस्था का मकसद लंबित मामलों की सुनवाई और निपटारे में तेजी लाना और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।

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