JSSC-JPSC Exams Cancelled: झारखंड में 22 भर्ती परीक्षाएं रद और 6 स्थगित, 17 की होगी जांच, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड में स्टूडेंट्स द्वारा किये गए करीब 25 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने की मांगो को मान लिया है और उसके बाद संयुक्त स्नातक स्तर (JSSC CGL) परीक्षा सहित 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके अलावा 6 परीक्षाओं को स्थगित करने के साथ ही 17 भर्तियां जांच के दायरे में आई हैं जिनकी जांच अब CID द्वारा की जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में लिया गया और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने मंगलवार देर रात इसकी सूचना जारी की।

JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के बाद चुने गए अभ्यर्थी कर रहे विरोध 1,932 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित JSSC CGL परीक्षा को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और CID की चल रही जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर रद्द कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ा है जिन्होंने परीक्षा पास की थी और जिन्हें बाद में सरकारी पदों के लिए चुना गया था। उम्मीदवारों से मिली जानकारी के मुताबिक, 2,627 उम्मीदवारों ने सिलेक्शन प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरा किया था।

वहीं अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संख्या लगभग 2000 बताई गई है।

सीजीएल परीक्षा रद होने के बाद चुने गए अभ्यर्थी आप इसका विरोध कर रहे हैं। चुने गए कई उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकार से अपनी नियुक्ति और भविष्य पर विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और भर्ती प्रक्रिया के जरिए नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी।