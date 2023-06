JoSAA Seat Allotment Result 2023: 30 जून को जारी होगा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, पढ़ें पूरी डिटेल

JoSAA Seat Allotment Result 2023 राउंड के बाद दूसरे दौर के लिए सीट आवंटन परिणाम 6 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुल्क भुगतान दस्तावेज़ सत्यापन 6 से 10 जुलाई के बीच करना होगा। वहीं 7 से 11 जुलाई 2023 के बीच सीट विड्रा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

JoSAA Seat Allotment Result 2023: 30 जून को जारी होगा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट।

Edited By: Nandini Dubey