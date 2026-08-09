JNVST 2026: नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के लिए कल तक आवेदन का मौका, इन डेट्स में कर सकेंगे संशोधन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जवाहर नवोदय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा (JNVST 2027) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 10 अगस्त तक बढ़ाया गया था। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को नवोदय विद्यालयों में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा।

11 से 12 अगस्त तक फॉर्म में कर सकेंगे करेक्शन ऐसे माता-पिता जिनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई है वे उनके लिए एनवीएस की ओर से करेक्शन विंडो 11 अगस्त को ओपन की जाएगी जो 12 अगस्त तक खुली रहेगी। इसी बीच में वे फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। ध्यान रखें कि अगर फॉर्म में कोई गलती है और उसे सुधारा नहीं जाता है तो आपका फॉर्म रद किया जा सकता है या बाद में पकडे जाने पर एडमिशन रद कर दिया जायेगा।