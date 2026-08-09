JNVST 2026: नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के लिए कल तक आवेदन का मौका, इन डेट्स में कर सकेंगे संशोधन
जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 (क्लास 6) के लिए कल यानी 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। माता-पिता वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से तुरंत ...और पढ़ें
HighLights
एनवीएस क्लास 6 एडमिशन के लिए कल तक आवेदन का मौका।
वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से कर सकते हैं अप्लाई।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जवाहर नवोदय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा (JNVST 2027) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 10 अगस्त तक बढ़ाया गया था। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को नवोदय विद्यालयों में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा।
11 से 12 अगस्त तक फॉर्म में कर सकेंगे करेक्शन
ऐसे माता-पिता जिनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई है वे उनके लिए एनवीएस की ओर से करेक्शन विंडो 11 अगस्त को ओपन की जाएगी जो 12 अगस्त तक खुली रहेगी। इसी बीच में वे फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। ध्यान रखें कि अगर फॉर्म में कोई गलती है और उसे सुधारा नहीं जाता है तो आपका फॉर्म रद किया जा सकता है या बाद में पकडे जाने पर एडमिशन रद कर दिया जायेगा।
बिना फीस के भरा जा सकता है फॉर्म
सभी अविभावकों को बता दें कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से निशुल्क उपलब्ध है।
स्वयं भर सकते हैं फॉर्म
सभी माता-पिता स्वयं ही घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- JNVST Class 6 Online Form 2026 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर पॉप अप में एडमिशन से संबंधित वेबसाइट लिंक cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर Click here for Registration for Class VI JNVST (2027-28) पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी सभी सही दर्ज करके फॉर्म भर लें।
- आवेदन पूरा होने के बाद Click Here to Print Registration Form पर क्लिक करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
फॉर्म भरने के लिए चेक कर लें पात्रता
आवेदन करने के लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। छात्र उसी जिले का निवासी होना चाहिए, जहां छात्र एनवीएस स्कूल में दाखिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आवेदन करने के लिए छात्र का जन्म 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच में होना चाहिए।