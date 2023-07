JEECUP Admit Card: अभी करना होगा और इंताजर, पढ़ें यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड पर ताजा अपडेट

JEECUP 2023 Admit Card उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल (Uttar Pradesh Joint Entrance Examination Council Polytechnic) की ओर से 16 जुलाई 2023 को पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज होने थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद से कैंडिडेट्स उम्मीद जता रहे थे कि उसके बाद प्रवेश पत्र रिलीज कर दिए जाएंगे। हालांकि फिर भी ऐसा नहीं हुआ है।

JEECUP 2023 Admit Card: यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड पर ताजा अपडेट है।

एजुकेशन डेस्क। JEECUP 2023 Admit Card: यूपी पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर अहम अपडेट है। प्रवेश पत्र के लिए अभी और इंतजार करना होगा। फिलहाल, यह जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं, जल्द ही प्रवेश पत्र जारी होने की नई तिथि ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी। इस संबंध में एक आधिकारिक ट्वीट किया गया है। इसके मुताबिक, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि में परिवर्तन हुआ हैं । डाउनलोड की तिथि शीघ्र ही वेबसाइट एवं ट्विटर पर सूचित कर दी जाएगी।कैंडिडेट्स नीचे दिए यह ट्वीट देख सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि में परिवर्तन हुआ हैं । डाउनलोड की तिथि शीघ्र ही वेबसाइट एवं ट्विटर पर सूचित कर दी जाएगी। July 15, 2023 बता दें कि उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल (Uttar Pradesh Joint Entrance Examination Council, Polytechnic) की ओर से 16 जुलाई, 2023 को पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज होने थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद से कैंडिडेट्स उम्मीद जता रहे थे कि उसके बाद प्रवेश पत्र रिलीज कर दिए जाएंगे। हालांकि, फिर भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में JEECUP (Diploma Entrance Uttar Pradesh) की ओर से एक आधिकारिक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि हॉल टिकट रिलीज होने की डेट्स में बदलाव किया गया है। जल्द ही नई डेट्स जारी की जाएगी। jeecup.admissions.nic.in पर कर सकेंगे डाउनलोड एक बार जेईईसीयूपी एडमिट कार्ड 2023 जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। JEECUP Exam Date 2023: इन तारीखों में होंगी परीक्षाएं जेईईसीयूपी परीक्षा 2023 का आयोजन 26, 27, 28, 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को किया जाएगा। कैंडिडेट्स एक बात का ध्यान रखें कि एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे परीक्षा हॉल में ले जाना आवश्यक है।

