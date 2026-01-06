Language
    JEE Mains City Slip 2026: जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:36 AM (IST)

    एनटीए की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 21 जनवरी से 30 जन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    JEE Mains City Slip 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 सेशन-1 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जा सकती है। जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे जल्द ही एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी स्लिप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।

    इस दिन होगी परीक्षा

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 21 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    JEE Mains City Slip 2026: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप

    एनटीए की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी जारी की जा सकती है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'LATEST NEWS' सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।
    • लॉगिन डिटेल भरने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन या चार दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

