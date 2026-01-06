JEE Mains City Slip 2026: जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 सेशन-1 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द ही जारी की जा सकती है। जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे जल्द ही एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी स्लिप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।

इस दिन होगी परीक्षा एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 21 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

JEE Mains City Slip 2026: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप एनटीए की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी जारी की जा सकती है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।