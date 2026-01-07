JEE Main City Intimation Slip 2026: जेईई मेन सेशन-1 एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी हो सकती है जारी, 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 सेशन 1 परीक्षा की शुरुआत 21 जनवरी से की जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स को परीक्षा शहर की डिटेल के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने का इंतजार है ताकी वे अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकें। एनटीए की ओर से जारी ब्रोशर के मुताबिक JEE Main Exam City slip जनवरी के पहले वीक में जारी होनी थी लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है।

अब कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर सिटी इंटीमेशन स्लिप लिंक एक्टिव किया जा सकता है जिसके बाद परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

एडमिट कार्ड बाद में होंगे जारी सभी छात्रों को बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग केवल परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करने के लिए होगा, इसका उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। JEE Main Admit Card परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे।