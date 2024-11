JEE Main 2025 Registration: एनटीए कल बंद कर देगा विंडो, जेईई मेन पहले सेशन के लिए तुरंत करें आवेदन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर कहा था कि परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी किए समय पर अप्लाई कर दें। परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जेईई मेन पहले सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया कल समाप्त हो रही है। एनटीए की ओर से 22 नवंबर, 2024 को एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। इसलिए, परीक्षा के लिए अप्लाई करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी करे तुरंत एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in पर जाकर लॉगइन करना होगा।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन (JEE Main Exam 2025) पहले सेशन के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी किया गया था। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर, 2024 को शुरू की थी। एग्जाम के लिए अब कल, 22 नवंबर, 2024 को एप्लीकेशन प्रोसेस समाप्त हो रहा है। इस फेज क लिए परीक्षा का आयोजन जनवरी में किया जाएगा। एग्जाम सिटी जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एग्जाम से ठीक तीन दिन पहले पोर्टल पर रिलीज कर दिए जाएंगे।

How to Register for JEE Mains 2025 Session 1: जेईई मेन पहले सेशन के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन जेईई मेन जनवरी सेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। अब, सत्र 1 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉग इन करें। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। जेईई मेन्स सत्र 1 आवेदन शुल्क जमा करें। भरे हुए आवेदन को सहेजें और सबमिट पर क्लिक करें। साथ ही इसका प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।