JEE Main 2025: आज से करें जेईई मेन एग्जाम फॉर्म में करें करेक्शन, इन डिटेल्स में सुधार करने का मिलेगा मौका

करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद उम्मीदवारों को एग्जाम का मीडियम परीक्षा शहरों की प्राथमिकता बदलने की भी अनुमति है। परीक्षा शहर का आवंटन उम्मीदवार के स्थायी और वर्तमान पते के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि परीक्षा फॉर्म में बदलाव करने की कल यानी कि 27 नवंबर 2024 को अंतिम तिथि है। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

JEE Main 2025: आज से करें जेईई मेन एग्जाम फॉर्म में करेक्शन, जानिए किन डिटेल्स में कर सकते हैं सुधार

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जेईई मेन एग्जाम फॉर्म में सुधार करने के लिए आज, 26 नवंबर, 2024 से करेक्शन विंडो ओपन होने जा रही है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन पत्र में बदलाव कर सकते हैं।नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन (JEE Main 2025) के लिए आवेदन की प्रक्रिया हाल ही में समाप्त हुई है। अब, आज 26 नवंबर से 27 नवंबर, 2024 तक के बीच में अपने करेक्शन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि करेक्शन करने की अंतिम तिथि कल यानी कि 27 नवंबर रात 11:50 बजे तक है। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी किन-किन डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं, इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है।

JEE Main Exam Correction Date 2025: इन डिटेल्स में कर सकते हैं बदलाव नाम, मां का नाम, पिता का नाम, कक्षा 10, कक्षा 12, पैन नंबर, जन्मतिथि, जेंडर, वर्ग, उपश्रेणी और PwD स्थिति और हस्ताक्षर, पेपर का मीडियम, एग्जाम सिटी सेलेक्शन,

JEE Main Exam Correction Last date 2025: इन डिटेल्स में नहीं कर सकते हैं बदलाव जेईई मेन एग्जाम में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी, कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। How to correct JEE Main 2025 Exam Form : इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके जेईई मेन एग्जाम फॉर्म में करें करेक्शन जेईई मेन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। अब, उम्मीदवार एक्टिविटी टैब के अंतर्गत दिए गए सत्र 1 सुधार लिंक को ओपन करें। यहां मांगी गई डिटेल्स देकर लॉगइन करें। अब, वह फ़ील्ड चुनें, जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। अब आवश्यक परिवर्तन करें। अगर आवश्यक हो तो दस्तावेज़ अपलोड करें। अब उसे जमा करें। सुधार के लिए मांगा गया शुल्क जमा करें। अंत में, अपना करेक्शन किए गए फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से क्रास चेक करें और फिर सबमिट कर दें। साथ ही इसका प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए रख लें। NTA JEE Main Exam Date 2024: जनवरी में आयोजित होगी पहले सेशन की परीक्षा जेईई मेन पहले सेशन की परीक्षा का आयोजन जनवरी में आयोजित किया जाएगा। यह एग्जाम 22 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल में होगी।