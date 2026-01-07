जम्मू-कश्मीर श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, जानें पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स के पास क्या होगा विकल्प
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड की ओर से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस फैसले के बा ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल एसेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने श्री माता वैष्णो देवी चिकित्सा उत्कृष्टता संस्थान की मान्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए संचालित हो रहीं 50 सीटों की अनुमति भी वापस ले ली। यह फैसला संस्थान में अचानक निरीक्षण के बाद लिया गया, जिसमें चिकित्सा नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने में कमियां पाई गईं।
अधिकारियों की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक संस्थान बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और अन्य आवश्यक मानदंडों से संबंधित प्रमुख आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा। इसी के चलते इस संस्थान की मान्यता रद्द की गई है।
अगले सत्र से छात्रों को नहीं दे पाएंगे प्रवेश
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार, संस्थान के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। एमएआरबी के इस निर्णय के बाद कॉलेज आने वाले सत्रों में एमबीबीएस छात्रों को देने के लिए पात्र नहीं होगा।
पहले से अध्ययनरत छात्रों की कैसे होगी आगे की पढ़ाई
इस संस्थान में पहले से पढ़ रहे छात्रों को अब जम्मू और कश्मीर के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर किया जायेगा। जिस संस्थान में छात्र को स्थानांतरित किया किया जायेगा वह वहीं से अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे। यह स्थानांतरण मौजूदा नियामक मानदंडों के अनुरूप अतिरिक्त सीटें सृजित करके किया जाएगा।
2025 में 50 MBBS सीटें हुई थीं आवंटित
रियासी जिले में स्थित इस संस्थान को 8 सितंबर 2025 को 50 एमबीबीएस सीटें आवंटित की गई थीं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक में नवंबर से शिक्षण कार्य शुरू हो गया था।
