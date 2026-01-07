जम्मू-कश्मीर श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, जानें पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स के पास क्या होगा विकल्प

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल एसेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने श्री माता वैष्णो देवी चिकित्सा उत्कृष्टता संस्थान की मान्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए संचालित हो रहीं 50 सीटों की अनुमति भी वापस ले ली। यह फैसला संस्थान में अचानक निरीक्षण के बाद लिया गया, जिसमें चिकित्सा नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने में कमियां पाई गईं।

अधिकारियों की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक संस्थान बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और अन्य आवश्यक मानदंडों से संबंधित प्रमुख आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा। इसी के चलते इस संस्थान की मान्यता रद्द की गई है।

अगले सत्र से छात्रों को नहीं दे पाएंगे प्रवेश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार, संस्थान के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। एमएआरबी के इस निर्णय के बाद कॉलेज आने वाले सत्रों में एमबीबीएस छात्रों को देने के लिए पात्र नहीं होगा।