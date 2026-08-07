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    Jagran Next - AI Future Bootcamp - ग्लोबल एक्सपर्ट के साथ AI लर्निंग, अपने CV को दें वैल्यू

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 06:35 PM (IST)

    जगारण नेक्स्ट का दो दिवसीय AI फ्यूचर बूटकैंप 8-9 अगस्त 2026 को ऑनलाइन आयोजित होगा, जिसमें ग्लोबल एक्सपर्ट्स AI टूल्स और उनके उपयोग सिखाएंगे। यह कोर्स ...और पढ़ें

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    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बदलाव नेचर का नियम है, जिसके साथ चलने के लिए हमें खुद को तैयार करते रहने चाहिए। आप यह कहकर नहीं बैठ सकते कि "आपको सबकुछ आता है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है।" तकनीकी जानकारियां हमेशा बदलती रही हैं, नए अपडेट्स और इनोवेशन आते रहे हैं। अगर इसके साथ कदम ताल करना है और अपने आप को प्रोफेशनली एडवांस बनाना है, तो ट्रेनिंग जरूरी है।

    यह डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। सभी बिजनेस इस ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, छोटी-बड़ी सभी कंपनियां इसे ऑपरेशन के साथ जोड़ रही हैं। ऐसे में उन प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, जो AI और AI टूल्स को समझते हैं, उनमें एक्सपर्ट हैं।

    बतौर छात्र और एम्प्लॉई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी और नए टूल्स को समझने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके प्रोफेशन के लिए कौन-सा AI टूल्स सही है, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। AI को यूज करने का स्मार्ट तरीका क्या है और कैसे यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा? AI को लेकर सवाल बहुत है, जिनका जवाब Jagran Next - AI Future Bootcamp में मिलेगा। यह दो दिनों तक चलने वाला सर्टिफिकेट कोर्स है, जो लेटेस्ट लर्निंग और करियर पर फोकस होगा। इसमें आपको जरूरी AI टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा, जो करियर प्रोफाइल को वैल्यू देगा।

    दिनांक - 8-9 अगस्त 2026
    समय - 12 से 2 बजे तक
    मोड - ऑनलाइन

    ज्यादा जानकारी और ऑनलाइन इस कोर्स जुड़ने के लिए विजिट करें

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    Jagran Next - AI Future Bootcamp के कोर्स को चार कैटेगरी में बांटा गया है

    पहला- इसमें ChatGPT, Google Gemini, Claude, Microsoft Copilot, Perplexity AI, NotebookLM. जैसे महत्वपूर्ण टूल्स सिखाए जाएंगे। आज के समय में ये सभी टूल्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, कॉम्प्लेक्स रिसर्च को आसान बनाने और ऑफिस के जरूरी कामों में मदद करते हैं ।

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    दूसरा- Canva AI, MidJourney, Runway और Gamma जैसे टूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो प्रेजेंटेशन, आइडिया और रिपोर्ट को तैयार करने में काम आते हैं। आप इन्हें सीखकर अपनी CV को वैल्यू दे सकते हैं।

    तीसरा- Notion AI, Grammarly और Fireflies AI टूल्स राइटिंग, एडिटिंग और सर्चिंग में बहुत मदद करते हैं। इनकी मदद से आप नोट्स और मेल्स कर सकते हैं। कॉपी को ट्रांसलेट कर सकते हैं।

    चौथा- कोर्स में सेफ्टी और मीडिया वेरिफिकेशन सेक्शन को शामिल किया गया है, जो आज के डिजिटल युग में सबसे जरूरी है।

    इन सभी कैटेगरी के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो अपने AI अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे। आपको AI टूल्स की बारीकियों को समझाएंगे। इनमें शामिल हैं गूगल न्यूज सर्टिफाइड ट्रेनर उर्वशी कपूर, हाई इंटीग्रिटी ऑपरेशन्स और सिक्स सिग्मा एक्सीलेंस विशेषज्ञ सत्यजीत दत्त और ग्लोबल AI एक्सपर्ट और पीस व कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट आयुष गर्ग।

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में हम रोज कुछ न कुछ खबरे पढ़ते हैं। हम कॉलेज की क्लास और ऑफिस की मीटिंग में इसके बारे में केवल सोचते रहते हैं। AI फ्यूचर है, इसलिए इसे सीखने के बारे में सोचें और अपने आप को तुरंत अपग्रेड करें। Jagran Next - AI Future Bootcamp से जुड़ने के लिए तुरंत जॉइन करें।

    ज्यादा जानकारी और ऑनलाइन इस कोर्स जुड़ने के लिए विजिट करें