JAC Compartment Exam 2023: झारखंड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जल्द करें अप्लाई

JAC Compartment Exam 2023: झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जल्द कर लें आवेदन।

JAC Compartment Exam 2023: झारखंड एकेडमिक कॉउंसिल, रांची की ओर से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस स्टार्ट कर दी गयी है। जो छात्र क्लास 10th या 12th में एक या दो विषयों में निर्धारित उत्तीर्ण अंक नहीं प्राप्त किये हैं अर्थात एक या दो विषयों में फेल हो गए हैं वे निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharhand.gov.in एवं jac-online.com पर उपलब्ध हैं। जो उम्मीदवार कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल वे ही इस पूरक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इन तिथियों में कर सकते हैं आवेदन झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिना विलंब शुल्क के 5 जुलाई तक जारी रहेगी। बिना लेट फीस के आवेदन करने पर बैंक चालान के माध्यम से फीस 7 जुलाई तक जमा की जा सकती है। अगर अभ्यर्थी 5 जुलाई तक आवेदन नहीं कर पाते हैं तो उनको एक मौका 6 जुलाई से 8 जुलाई तक और मिलेगा। लेकिन इन तिथियों में आवेदन करने पर आपको विलंब शुल्क का भुगतान भी करना होगा। लेट फीस के साथ आवेदन करने वाले उम्मीदवार बैंक चालान के माध्यम से फीस 10 जुलाई 2023 तक जमा कर सकते हैं। JAC Compartment Form 2023: ऐसे करें आवेदन छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम विद्यालय के माध्यम से भर सकते हैं। आवेदन पत्र झारखंड बोर्ड की ओर से पूर्व में निर्गत यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। कंपार्टमेंट एग्जाम में केवल वे ही छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं जो एक या दो विषयों में फेल हो गए हैं। परीक्षाएं संपन्न होने के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कंपार्टमेंट एग्जाम में प्राप्त अंक ही फाइनल अंक माने जाएंगे, पूर्व में प्राप्त अंक निरस्त कर दिए जाएंगे।

