ISRO SDSC Admit Card 2026: इसरो ने विभिन्न पदों की परीक्षा के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विभिन्न पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए पंजीकरण किया था। वे इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ISRO SDSC Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड इसरो ने विभिन्न पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।