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    Independence Day 2026: हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उतारने के क्या हैं नियम, जान लें गाइडलाइंस

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:56 PM (IST)

    15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में जो भी लोग तिरंगा को फहरा रहे हैं वे इसे फहराने और उतारने के नियम अच्छे से चेक कर ...और पढ़ें

    80th Independence Day: स्वतंत्रता दिवस

    80th Independence Day: स्वतंत्रता दिवस

    HighLights

    1. राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और उतारने के नियम यहां से कर लें चेक।

    2. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नहीं होगा अपमान।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत देशभर में हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) अभियान को शुरू किया गया है। इसके तहत देशभर के लोग अपने घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं और उसके साथ सेल्फी लेकर ऑफिशियल वेबसाइट harghartiranga.com पर UPLOAD SELFIE लिंक पर क्लिक करके अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको हर घर तिरंगा अभियान का सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

    राष्ट्रीय ध्वज का न हो अपमान इसलिए इसे फहराने और उतारने के नियम कर लें चेक

    हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान न हो इसीलिए आपको इसके नियम जानने बेहद जरूरी हैं। भारत सरकार की ओर से हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद उसे उतारने के कुछ नियम बताएं गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है।

    राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के नियम

    • झंडा फहराने से पहले चेक करें कि वह फटा हुआ या गंदा न हो।
    • जब भी तिरंगे को फहराया जाये तो उसे सम्मानपूर्ण और उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।
    • इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा हर किसी को उस जगह से दिखाई दे।
    • अगर झंडा किसी मंच पर फहराया जा रहा है तो ध्यान रखना है कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो और झंडा उसके दाहिनी ओर होना चाहिए।
    • तिरंगे के बगल में अगर किसी भी झंडे को लगाना है तो उसका स्थान तिरंगे के नीचे होना चाहिए।
    • तिरंगा किसी भी प्रकार से जमीन को नहीं छूना चाहिए।
    • अशोक चक्र झंडे की बिल्कुल बीच में और सफेद पट्टी पर होना चाहिए और उसमें 24 तीलियां होनी चाहिए।

    राष्ट्रीय ध्वज को उतारने के नियम

    • सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को क्षैतिज रूप से रखें।
    • केसरिया और हरे रंग की पट्टियों को बीच की सफेद पट्टियों के नीचे मोड़ें।

    • सफेद पट्टी को इस प्रकार से मोड़ें कि केसरिया और हरे रंग की पट्टियों के साथ केवल अशोक चक्र दिखाई दे।
    • मोड़े हुए झंडे को हथेलियों या हाथों पर रखें और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें।

    भारतीय ध्वज संहिता को जानना जरूरी

    भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। था। इसके अंतर्गत विभिन्न ऐसे नियमों को लागू किया गया जिससे किसी भी प्रकार से तिरंगे झंडे का अपमान न हो। इस नियम के अनुसार जिस भी झंडे का उपयोग ध्वजारोहण के लिए किया जा रहा है वो आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। झंडे पर किसी भी प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर झंडा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त है और कटा-फटा है तो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए।

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