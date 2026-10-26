इस राज्य में 7 लाख बुजुर्गों ने दी साक्षरता परीक्षा; 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग बने छात्र; पोते-बेटे लेकर पहुंचे एग्जाम सेंटर

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में रविवार को बुजुर्गों के लिए साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 7 लाख बुजुर्गों ने भाग लिया। 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम' के तहत 'उल्लास' (ULLAS - Understanding of Lifelong Learning for All in Society) नाम से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इन सभी बुजुर्गों ने परीक्षा को 'दूसरे मौकों के जश्न' यानी कि Second Chance में बदल दिया।

पोते ने सिखाई बुनियादी चीजें, सेंटर पर भी लेकर गए कोल्हापुर की रहने वाली मंगल बबन माने की आयु 65 वर्ष हो गई है। उनका सपना सरकारी अधिकारी बनने का था। लेकिन गरीबी और परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। दशकों बाद, उन्होंने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा (Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test - FLNAT) दी। सबसे बड़ी बात यह कि उनको आगे की शिक्षा किसी शिक्षक ने नहीं बल्कि उनके पोते ने दी।

माने ने कहा, "मेरे पोते ने मुझे मराठी अक्षर सिखाए और शब्द सीखने में मेरी मदद की। उसने मुझे 1 से 100 तक गिनती भी सिखाई। अब मैं बुनियादी जोड़-घटाव कर सकती हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अब अपना नाम खुद लिख सकती हूं।"

साइंस ग्रेजुएट शशांक बोरसे 68 वर्षीय दादा को लेकर गए परीक्षा सेंटर महाराष्ट्र के नासिक में साइंस ग्रेजुएट शशांक बोरसे अपने 68 वर्षीय दादाजी को गर्व से परीक्षा केंद्र तक लेकर आए। इन बुजुर्ग दादाजी ने अपना पूरा जीवन खेतों में बिता दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़ाई कर सकें। रविवार को छात्र बनने की बारी उनकी अपनी थी।