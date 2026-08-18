IIT JAM 2027: आईआईटी जैम एग्जाम के लिए वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in लॉन्च, रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्नातकोत्तर उपाधि हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM) 2027 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। इस बार जैम एग्जाम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर द्वारा करवाया जायेगा। आईआईटी की ओर से आवेदन के लिए वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in लॉन्च कर दी गई है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए ब्रोशर 22 अगस्त को एवं आवेदन 5 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जायेंगे।

परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता आईआईटी जैम 2027 में भाग लेने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके छात्र आवेदन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वर्ष 2027 में ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देंगे वे भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, एडमिशन के समय उन्हें स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रूफ देना होगा।