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IIT JAM 2027: आईआईटी जैम एग्जाम के लिए वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in लॉन्च, रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से होंगे स्टार्ट

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Tue, 18 Aug 2026 12:27 PM (IST)

आईआईटी जैम 2027 एग्जाम का आयोजन इस बार आईआईटी खड़गपुर द्वारा करवाया जायेगा। आवेदन 5 सितंबर से स्टार्ट होंगे वहीं परीक्षा का आयोजन 14 फरवरी को करवाया जायेगा।

IIT JAM 2027 ब्रोशर 22 अगस्त को होगा जारी।

IIT JAM 2027 ब्रोशर 22 अगस्त को होगा जारी।

HighLights

  1. आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा जैम 2027 एग्जाम।

  2. 14 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी परीक्षा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्नातकोत्तर उपाधि हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM) 2027 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। इस बार जैम एग्जाम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर द्वारा करवाया जायेगा। आईआईटी की ओर से आवेदन के लिए वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in लॉन्च कर दी गई है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए ब्रोशर 22 अगस्त को एवं आवेदन 5 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जायेंगे।

परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता

आईआईटी जैम 2027 में भाग लेने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके छात्र आवेदन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वर्ष 2027 में ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देंगे वे भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, एडमिशन के समय उन्हें स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रूफ देना होगा।

महत्वपूर्ण डेट्स

ब्रोशर जारी होने की डेट  22 अगस्त 2026
आवेदन स्टार्ट होने की डेट 5 सितंबर 2026
एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026
एडमिट कार्ड जारी होने की डेट जनवरी 2027
एग्जाम डेट 14 फरवरी 2027
रिजल्ट जारी होने की तिथि 18 मार्च 2027

एप्लीकेशन फीस

जैम 2027 आवेदन पत्र भरने के साथ अन्य सभी वर्ग के छात्र जो एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 2000 रुपये एवं दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 2700 रुपये जमा करना होगा। इसी प्रकार एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी/ महिला उम्मीदवार जो एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 1000 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1350 रुपये का भुगतान करना होगा।

आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट अपलोड करने होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स पहले ही मैट्रिकुलेशन/10th प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि पहले से ही तैयार कर लें।

89 पोस्ट-ग्रेजुएट पाठय्रकमों में ले सकेंगे प्रवेश

आईआईटी जैम एग्जाम से अभ्यर्थी देशभर के 23 आईआईटी संस्थानों के 89 पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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