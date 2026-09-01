IIT JAM 2027: आईआईटी जैम रजिस्ट्रेशन डेट्स में बदलाव, अब 12 सितंबर से होंगे स्टार्ट, ब्रोशर यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्नातकोत्तर उपाधि हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM) 2027 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर द्वारा वेबसाइट के बाद अब 2027 परीक्षा के लिए ब्रोशर जारी कर दिया गया है। ब्रोशर जारी होने के साथ आईआईट द्वारा आवेदन डेट्स में भी बदलाव किया गया है। पहले आईआईटी जैम एग्जाम के लिए पंजीकरण 5 सितंबर से स्टार्ट होने थे जो अब 12 सितंबर 2026 से शुरू होंगे।

एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्रता आईआईटी जैम 2027 में शामिल होने के लिए छात्र का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वर्ष 2027 में ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देंगे वे भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, एडमिशन के समय उन्हें स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रूफ देना होगा।

फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज कर लें तैयार जैम एग्जाम के लिए 12 सितंबर से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में छात्र इसमें लगने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- मैट्रिकुलेशन/10th प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि पहले से ही तैयार कर लें। इससे आपको रजिस्ट्रेशन करते समय किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।