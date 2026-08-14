IIT GATE 2027: आईआईटी मद्रास ने गेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन किया जारी, रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त से स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार IIT GATE 2027 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक GATE 2027 Admission के लिए एप्लीकेशन विडों 27 अगस्त से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार लेट फीस के बगैर 27 सितंबर, 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, लेट फीस के साथ उम्मीदवारों को 05 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।

GATE 2027 कब होगी परीक्षा आईआईटी, मद्रास की ओर से GATE 2027 का आयोजन फरवरी माह में किया जाएगा। पहले सप्ताह 06 और 07 फरवरी को परीक्षा होगी। दूसरे सप्ताह 13 और 14 फरवरी को परीक्षा होगी और तीसरे सप्ताह 20 व 21 फरवरी को परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर 5.30 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके साथ ही 04 जनवरी, 2027 को एग्जाम सिटी स्लिप जारी की जाएगी। परीक्षा के बाद 19 मार्च, 2027 को परिणामों की घोषणा की जाएगी।