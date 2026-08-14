Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    IIT GATE 2027: आईआईटी मद्रास ने गेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन किया जारी, रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त से स्टार्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:46 PM (IST)

    गेट 2027 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 27 सितंबर, 2026 तक मौका दिया जाएगा। ...और पढ़ें

    GATE 2027 Admission: यहां देखें पूरी डिटेल।

    GATE 2027 Admission: यहां देखें पूरी डिटेल।

    HighLights

    1. आवेदन 27 अगस्त से शुरू।

    2. फरवरी माह में होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार IIT GATE 2027 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक GATE 2027 Admission के लिए एप्लीकेशन विडों 27 अगस्त से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार लेट फीस के बगैर 27 सितंबर, 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, लेट फीस के साथ उम्मीदवारों को 05 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा।

    GATE 2027 कब होगी परीक्षा

    आईआईटी, मद्रास की ओर से GATE 2027 का आयोजन फरवरी माह में किया जाएगा। पहले सप्ताह 06 और 07 फरवरी को परीक्षा होगी। दूसरे सप्ताह 13 और 14 फरवरी को परीक्षा होगी और तीसरे सप्ताह 20 व 21 फरवरी को परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर 5.30 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके साथ ही 04 जनवरी, 2027 को एग्जाम सिटी स्लिप जारी की जाएगी। परीक्षा के बाद 19 मार्च, 2027 को परिणामों की घोषणा की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    कैटेगरी  रेगुलर पीरियड एक्सटेंड पीरियड 
    महिला/एससी/एसटी/दिव्यांग  1000 रुपये 1500 रुपये
    अन्य उम्मीदवार 2000 रुपये 2500 रुपये

    एग्जाम पैटर्न

    गेट परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग गणित और विषय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। जिसमें 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। एक अंक वाले प्रश्न के लिए 1/3 और दो अंक वाले प्रश्न के लिए 2/3 अंक की कटौती की जाएगी। बता दें, गेट परीक्षा 30 विषयों के लिए आयोजित कराई जाएगी।

    IIT GATE 2027 Brochure Link

     

    यह भी पढ़ें: UPTET Result 2026 Live: किसी समय भी जारी हो सकता है यूपी टीईटी परीक्षा का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार

     

    खबरें और भी