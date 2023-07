IGNOU June TEE Result 2023: घोषित हुए इग्नू जून टीईई के नतीजे, 7 जुलाई तक हुई थीं परीक्षाएं

IGNOU June TEE Result 2023 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (Indira Gandhi National Open University) की ओर से टीईई जून परीक्षा का आयोजन 19 जून से 7 जुलाई 2023 तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। वहीं अब नतीजे जारी किए गए हैं। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद उसे चेक कर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क। IGNOU June TEE Result 2023: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (Indira Gandhi National Open University) ने जून टीईई परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इग्नू ने आज, 11 जुलाई को इग्नू जून टीईई 2023 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर रिलीज किए हैं। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल् www.ignou.ac.in पर जाकर नतीजों की जांच कर लें। रिजल्ट देखने के लिए कैंडिडेट्स को अपने नामांकन संख्या के माध्यम से लॉगइन करना होगा। इग्नू टीईई जून परीक्षा का आयोजन 19 जून से 7 जुलाई 2023 तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। वहीं, अब नतीजे जारी किए गए हैं। नतीजों की जांच करने के लिए नीचे आसान स्टेप्स भी दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके भी स्टूडेंट्स रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक IGNOU June TEE 2023 results: इग्नू जून टीईई रिजल्ट की जांच करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स सबसे पहले उम्मीदवारों को इग्नू की आधिकारिक साइट ignou.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद, होमपेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित होगा। इसके बाद टर्म-एंड लिंक पर क्लिक करें और फिर जून 2023 परीक्षा परिणाम पर क्लिक करें। अब अपना नामांकन नंबर दर्ज करें। इसके बाद, पेज डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें। बता दें क इग्नू विभिन्न विषयों में 160 से अधिक अंडर ग्रेजुएट (यूजी), पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी), और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान करता है। वहीं, जो छात्र-छात्राएं इन यूजी, पीजी या फिर सार्टिफिकेट प्रोगाम के लिए नामांकन करते हैं, उन्हें आगे की कक्षाओं में पदोन्नत होने के लिए इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई) में शामिल होना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

Edited By: Nandini Dubey