IGNOU JAT Exam Date 2023: 31 जुलाई को होगी इग्नू जूनियर असिस्टेंट-कम-टाइपिस्ट भर्ती परीक्षा, एडमिट कार्ड जल्द

IGNOU JAT Exam Date 2023 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा नॉन-टीचिंग कटेगरी में जूनियर असिस्टेंट-कम-टाइपिस्ट के 200 पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित किए जाने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) की तारीख का एलान कर दिया है। हालांकि एजेंसी ने एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड की डेट जारी नहीं की है।

IGNOU JAT Exam Date 2023: एडमिट कार्ड के लिए भर्ती पोर्टल, recruitment.nta.nic.in पर समय-समय पर विजिट करते रहें।