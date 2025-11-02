IGNOU Admit Card 2025: इग्नू टीईई दिसंबर एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, 1 दिसंबर से 14 जनवरी तक एग्जाम होगा संपन्न
इग्नू की ओर से दिसंबर टीईई एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए जारी किये जा सकते हैं। सभी छात्रों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा, ऑफलाइन हॉल टिकट नहीं भेजा जायेगा। परीक्षाएं दो शिफ्ट में 1 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 तक सम्पन्न करवाई जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से दिसंबर टीईई एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किये जा सकते हैं। IGNOU Hall Ticket DEC 2025 ऑनलाइन माध्यम से इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जारी किये जायेंगे जहां से स्टूडेंट्स लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।
रिवाइज्ड डेटशीट जारी
इग्नू की ओर से दिसंबर टर्म एन्ड एग्जामिनेशन के लिए रिवाइज्ड डेटशीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक दिसंबर सेशन के लिए परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी तिथि एवं विषय के अनुसार टाइम टेबल चेक करने के लिए इस पेज पर दी गई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
IGNOU TEE Dec Date Sheet 2025 PDF
प्रवेश पत्र जारी होने पर इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
- इग्नू एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ignou.samarth.edu.in पर विजिट करना होगा।
- होम पेज पर Sign In में यूजर नेम, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
दो शिफ्ट में आयोजित होंगी परीक्षाएं
दिसंबर सेशन की परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स को बता दें कि इग्नू की ओर से परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। कुछ विषयों की परीक्षाओं के लिए टाइम दो घंटे भी हो सकता है।
सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो अपने प्रवेश पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी और ऐसे में आप एग्जाम देने से वंचित हो सकते हैं।
