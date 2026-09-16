IGNOU Admission 2026: फिर बढ़ी आवेदन की लास्ट डेट, इग्नू जुलाई सेशन एडमिशन के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इग्नू से अपनी पढ़ाई पूरी करने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की ओर से जुलाई 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी यूजी, पीजी, foreign IOP के डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं वे अब निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भरा जा सकता है।

ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग के साथ ही foreign IOP प्रोग्राम्स के लिए कर सकते हैं अप्लाई स्टूडेंट्स इग्नू से ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम के तहत प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सुविधानुसार किसी भी प्रोग्राम का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही Overseas Students (SAARC, Non-SAARC and FSRI, and NRI) वाले भी प्रवेश के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।