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    देश में सीट न मिलने पर इन 5 देशों से करें MBBS, बिना FMGE पास किए मिलेगी प्रैक्टिस की छूट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 10:56 AM (IST)

    अगर आपको देश में MBBS सीट न मिले तो आप 5 ऐसे देशों से डॉक्टरी कर सकते हैं जहां से वापस आने पर आपको FMGE पास नहीं करनी होगी। पूरी डिटेल इस पेज से चेक क ...और पढ़ें

    MBBS Abroad Without FMGE

    MBBS Abroad Without FMGE

    HighLights

    1. 5 देशों से MBBS करने पर देश में आकर FMGE नहीं करनी होगी पास।

    2. सभी देशों क डिटेल इस पेज से कर लें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए हर साल लाखों छात्र नीट यूजी की परीक्षा देते हैं। लेकिन, हमारे देश में MBBS की सीमित सीटें होने के चलते बहुत कम छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाते हैं। एनएमसी द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स के मुताबिक देशभर के विभिन्न राज्यों के कुल 823 मेडिकल कॉलेजों में रिक्त 136939 सीटों पर ही प्रवेश दिया जायेगा। कोई भी कॉलेज/संस्थान इससे इतर स्वयं से दाखिला नहीं दे सकता है।

    11 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा पास की लेकिन एडमिशन केवल 136939 को

    आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा को 11,21,000 छात्रों ने क्वालीफाई किया है लेकिन इसमें से केवल 136939 स्टूडेंट्स को ही MBBS में प्रवेश मिल पायेगा। बाकी स्टूडेंट्स का सपना देश में एमबीबीएस करने का टूट जायेगा। ऐसे में इन स्टूडेंट्स के पास विदेश से MBBS पूरा करने का मौका रहेगा।

    प्रतिवर्ष लाखों छात्र रूस, यूक्रेन, चीन सहित विभिन्न देशों से डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश में विदेश से MBBS पूरी करने के बाद देश में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (FMGE) पास करनी पड़ती है। यह परीक्षा कठिन होती है और हर साल बहुत काम लोग इसे पास कर पाते हों।
    ऐसे में हम आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं जहां से MBBS की पढ़ाई पूरी करने पर भारत में दोबारा आकर प्रैक्टिस करने पर Foreign Medical Graduate Examination (FMGE) पास करने की जरूरत नहीं होती है।

    इन देशों से MBBS करने पर नहीं देनी होगी FMGE

    आपको बता दें कि भारत सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों के मुताबिक अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (UK) और न्यूजीलैंड से MBBS करेंगे तो आपको FMGE के बिना देश में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने की छूट रहेगी।

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    अमेरिका (USA)

    इस देश में MBBS 8 साल का होता है। पहले 4 साल की प्री-मेडिकल बैचलर डिग्री करनी होती है, फिर MCAT एग्जाम पास करके 4 साल के MD (Doctor of Medicine) प्रोग्राम में प्रवेश मिलता है।

    कनाडा 

    यहां एमबीबीएस 6 से 8 वर्ष की अवधि का होता है। अमेरिका की तरह यहां भी शुरुआती 3-4 साल की साइंस स्नातक डिग्री करनी होती है, जिसके बाद 3-4 साल का MD प्रोग्राम होता है।

    यूनाइटेड किंगडम (UK)

    यहां MBBS/ MBChB कोर्स में एडमिशन सीधे 12वीं के बाद मिलता है। पढ़ाई पूरी करने की अवधि 5 से 6 साल की होती है जिसमें क्लिनिकल और थ्योरी की पढ़ाई करवाई जाती है। इसके बाद इस देश में लाइसेंस पाने के लिए 2 साल की Foundation Training (FY1 & FY2) करनी होती है।

    ऑस्ट्रेलिया

    यहां पर MBBS दो तरीकों से किया जा सकता है। इसकी अवधि 5 से 8 साल तक की होती है। छात्र 12वीं के बाद सीधे 5 से 6 साल का BMed/MD प्रोग्राम पूरा कर सकता हैं। इसके अलावा 3 साल की बैचलर डिग्री + MCAT/GAMSAT पास करके 4 साल के MD (कुल 7-8 साल) प्रोग्राम में एडमिशन लेकर डॉक्टर बन सकते हैं।

    न्यूजीलैंड

    यहां पर MBBS 6 साल का होता है। अंडरग्रेजुएट एंट्री (MBChB) में 12वीं के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। पहला साल First Year Health Sciences (FYHS) या Biomedical Science का होता है। इसमें मिले मार्क्स और टेस्ट (UCAT) के आधार पर अगले 5 साल के मुख्य MBChB प्रोग्राम में सिलेक्शन होता है।

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