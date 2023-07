पहली बार जा रहे हैं कॉलेज तो नोट कर लीजिए ये टिप्स, आएंगे बेहद काम

सबसे पहली और अहम बात यह है कि स्कूल के बाद कॉलेज में मिलने वाली फ्रीडम का गलत फायदा न उठाएं। हर क्लास को अटेंड करें। दोस्तों के साथ घूमना- फिरना और मौजमस्ती एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। कभी भी फ्रेंडशिप और मौजमस्ती को पढ़ाई के ऊपर हावी न होने दें। समय पर क्लास में पहुंचे। अगर कभी किसी कारणवश कोई लेक्चर छूट जाता है तो उसकी रिकवरी करें।

पहली बार कॉलेज जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

