ICSI CSEET Result 2025 OUT: आईसीएसआई सीएसईईटी नवंबर रिजल्ट icsi.edu पर जारी, यहां से चेक करें परिणाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कंपनी सचिव संसथान की ओर से कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) 2025 नवंबर सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जारी किया गया है जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिजल्ट जारी होने के साथ ब्रेकअप जारी रिजल्ट जारी होने के साथ ही संस्थान की ओर से सभी कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल विषय के अनुसार ब्रेकअप जारी हो गया है। छात्र इससे सभी विषयों में प्राप्त अंकों की जानकारी अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। नतीजे चेक करने के लिए उम्मीदवारों को यूनिक आईडी नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

नतीजे चेक करने का तरीका चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है।

अब आपको लॉग इन क्रेडेंशियल (यूनिक आईडी नंबर, जन्मतिथि) डिटेल भरकर सबमिट करना है।

इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे चेक करने के साथ ही आप स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ICSI CSEET November Result 2025 Direct Link